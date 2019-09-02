Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-02T11:36:07+03:00

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Американский актер, комик Кевин Харт, известный по таким фильмам, как "Полтора шпиона", "Очень страшное кино 4", "Джуманджи: Зов джунглей" и "Форсаж: Хоббс и Шоу, попал в серьезную автомобильную аварию.

Принадлежащая артисту машина Plymouth Barracuda снесла ограждение и вылетела в глубокий овраг. В результате ДТП Харт получил травму спины.

К слову, за рулем находился не он, а водитель. Мужчина не вписался в поворот на дороге и также повредил спину. Алкоголя в его крови не обнаружили.

Автомобиль съехал с дороги и упал в кювет

С актером и водителем была спутница - она не пострадала. Самого Харта забрал домой подоспевший охранник, однако позже его пришлось отвезти в больницу. О состоянии комика ничего не сообщается.

Портал TMZ уточняет, что Кевин Харт приобрел классический автомобиль чуть более месяца назад в качестве подарка себе на юбилей.

Сайт kp.ru писал, что именно из-за 40-летнего актера церемония "Оскара" в 2019 году прошла без ведущего. Харт отказался вести мероприятие на фоне обвинений в гомофобии.

ИСТОЧНИК KP.RU