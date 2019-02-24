2019-02-24T19:52:23+03:00
Звезды

В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»

В 2019 году впервые за тридцать лет церемония пройдет без ведущего [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 25 февраля, в театре «Долби» в американском Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар». Причем впервые мероприятие пройдет без ведущего. Дело в том, что комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

Стоит отметить, что на премию в номинации «Лучший фильм» в этом году претендуют такие картины, как «Богемская рапсодия», «Черная пантера», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Звезда родилась», «Рома», «Черный Клановец» и «Власть». Кстати, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Рома» Альфонса Куарона получили наибольшее число номинаций: каждая из лент претендуют на десять наград.

Что касается музыкальных номеров, то, как ожидается, на церемонии выступят Кендрик Ламар с песней из «Черной пантеры», группа Queen с композицией из «Богемской рапсодии». А Леди Гага с Брэдли Купером исполнят песню из фильма «Звезда родилась».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогнозы на Оскар 2019: кто является главным претендентом на получение кинопремии

Кинообозреватель «КП» дает прогноз, о каких фильмах мы будем слышать на протяжении еще трех месяцев, до тех пор пока не будут вручены награды премии Оскар 2019 года (подробности)

Как "Оскар" стал главной кинопремией мира.Обсуждаем главные утренние новости с Сергеем Красновым и Вероникой Борисенковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру
Голикова заявила, что правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину
Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху в Москве
В КНДР обвинили Демократическую партию США в желании сорвать саммита в Ханое
Журналистка проекта RT Redfish пострадала во время акций протеста в Венесуэле
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 над Балтикой
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины
В Риме осудили препятствие поставкам гумпомощи в Венесуэлу
Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира
Англиканская церковь предложила верующим молиться за Brexit
Умер знаменитый композитор Лев Колодуб
Жители Окинавы проголосовали против сохранения американской базы
Биатлонистка Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Макрон решил не злить «желтые жилеты» и не ехать на горные курорты
В Австралии нашли "самую сексуальную коалу"
МИД Колумбии: около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе с Венесуэлой