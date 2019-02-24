В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»

СЕГОДНЯ 19:52 2019-02-24T19:52:23+03:00

В 2019 году впервые за тридцать лет церемония пройдет без ведущего [видео]

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В ночь на понедельник, 25 февраля, в театре «Долби» в американском Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар». Причем впервые мероприятие пройдет без ведущего. Дело в том, что комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

Стоит отметить, что на премию в номинации «Лучший фильм» в этом году претендуют такие картины, как «Богемская рапсодия», «Черная пантера», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Звезда родилась», «Рома», «Черный Клановец» и «Власть». Кстати, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Рома» Альфонса Куарона получили наибольшее число номинаций: каждая из лент претендуют на десять наград.

Что касается музыкальных номеров, то, как ожидается, на церемонии выступят Кендрик Ламар с песней из «Черной пантеры», группа Queen с композицией из «Богемской рапсодии». А Леди Гага с Брэдли Купером исполнят песню из фильма «Звезда родилась».

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ИСТОЧНИК KP.RU