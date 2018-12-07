Кевин Харт отказался вести церемонию "Оскара" из-за обвинений в гомофобии

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-07T10:04:14+03:00

Актер извинился перед ЛГБТ-сообществом и заявил, что не хочет омрачать людям праздник

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Американский актер Кевин Харт, известный по роли в фильмах "Полтора шпиона" и "Думай как мужчина", отказался от роли ведущего церемонии вручения наград премии "Оскар" из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии. О своем решении сам комик сообщил на странице в социальных сетях.

"Я принял решение отказаться от роли ведущего церемонии "Оскар" в этом году ... все потому, что не хочу отвлекать внимание в ночь, чествования удивительных и талантливых актеров. Я искренне извиняюсь перед ЛГБТ-сообществом за сказанные мною в прошлом бесчувственные слова", - написал Харт на странице в Twitter.

При этом артист добавил, что не хотел причинять людям боль, поскольку его истинной целью является объединение народов, а не их разделение.

"Я надеюсь, мы сможем встретиться снова", - добавил актер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Американская киноакадемия определилась с ведущим 91-й церемонии вручения премии "Оскар" еще несколько дней назад. Кто же теперь займет место Харта пока неизвестно.

Между тем, вручение премии запланировано на 24 февраля 2019 года.