Эксперты рассказали, почему продажа авто через интернет не приживется

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-02T11:31:16+03:00

Эксперты уверены, что продажа машин в Сети не приживется в России Фото: Андрей ПЕТРОВ

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Идея продавать автомобили в сети обсуждается уже несколько месяцев, но, скорее всего, в России такая схема торговли не приживется. В этом уверены многие эксперты.

Дело в том, что потребитель пока не готов к такой модели. Для многих покупка авто- это знаковое и серьезное событие.

- Без личного контакта с продавцом, без проверки документов для российского клиента будет психологические крайне сложно. Не верю, что в ближайшие 5-10 лет эту съему удастся реализовать, - считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Аналогичную точку зрения высказывает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Руководитель компании признает, что автовладельцам важно посмотреть, потрогать авто, пройти тест-драйв. Продажи в сети лишат такой возможности, крадут радость и торжественность момента выдачи авто из салона.

Встанет также вопрос с документами. Пока еще наша система не всегда хорошо работает с электронным документооборотом. Человек должен быть уверен, что приобретая автомобиль дистанционно не окажется в ловушке и суд встанет на его сторону, если товар некачественный, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU