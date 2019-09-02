2019-09-02T14:03:04+03:00
Политика

Зеленский поручил подготовить план обороны Украины "от агрессии"

Лидер незалежной заявил, что мощная и боеспособная армия является приоритетом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский поручил подготовить план обороны государства от агрессииЗеленский поручил подготовить план обороны государства от агрессииФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны незалежной Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны государства от агрессии.

«Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», - сказал украинский лидер на совещании с руководством парламента, кабмином и правоохранительными органами.

Зеленский подчеркнул, что для незалежной «Приоритет – мощная, боеспособная армия»

На совещании премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «важные и срочные задачи» для нового состава правительства. По его словам, стране необходимо бороться с рейдерством, а также подготовиться к переговорам с Москвой по вопросу транзита газа и разработать инструменты стимулирования энергоэффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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