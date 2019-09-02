Росреестр напомнил об упрощенной процедуре оформления дач

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-02T14:21:19+03:00

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Кадастровая палата напомнила, что в настоящее время загородный дом или дачу можно оформить по упрощенной процедуре. До 1 марта 2021 года для этого потребуется только техплан местности и документ о праве собственности на землю, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Чтобы зарегистрировать дачный домик по правилам упрощенной программы, необходимо соблюсти ряд требований. Постройки на садовом участке должны стоять отдельно друг от друга, не могут иметь более 3-х этажей и быть выше 20 м в высоту. Земля, на которой расположена дача, должна предназначаться исключительно для разведения сада или огорода, поясняет Росреестр.

Так называемая дачная амнистия – упрощенная процедура регистрации – действовала в России на протяжении 13 лет, вплоть до марта этого года. Однако уже спустя 4 месяца, её вновь вернули и установили срок окончания - март 2021 года.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в мае были запущены первые дроны для проведения съёмки загородных домов в Подмосковье. Эксперимент оказался успешным, и теперь до конца года в каждом федеральном округе планируется создать центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU