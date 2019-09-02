Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ
Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» отметил, что диалог между двумя сверхдержавами, несмотря ни на что, продолжается, в том числе на уровне правительств:
- Между ними (президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. - Ред.) есть диалог, они несколько раз встречались, и у нас есть диалог с представителями правительства на разном уровне, что очень важно, — отметил 59-летний дипломат в эксклюзивном интервью «КП».
Напомним, Джон Хантсман занимал должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего объявил о намерении подать в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU