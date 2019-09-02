Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-02T15:20:09+03:00

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Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» отметил, что диалог между двумя сверхдержавами, несмотря ни на что, продолжается, в том числе на уровне правительств:

- Между ними (президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. - Ред.) есть диалог, они несколько раз встречались, и у нас есть диалог с представителями правительства на разном уровне, что очень важно, — отметил 59-летний дипломат в эксклюзивном интервью «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимал должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего объявил о намерении подать в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU