2019-09-02T15:23:37+03:00
В мире

Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику

Уходящий с поста посол США в РФ дал прощальное интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Фото: Посольство США в МосквеФото: Посольство США в Москве
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Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о роли Вашингтона в развитии российской экономики:

- Еще один общий язык (между двумя нашими странами. - Ред.) - бизнес и торговля. США - крупнейший инвестор в российскую экономику. У нас масштабные торговые отношения, которые могут быть еще лучше, но существующие трудности тормозят этот процесс, - отметил 59-летний дипломат в интервью «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимал должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего объявил о намерении подать в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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