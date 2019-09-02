Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику
Уходящий с поста посол США в РФ дал прощальное интервью «КП»
Фото: Посольство США в Москве
Изменить размер текста:
Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о роли Вашингтона в развитии российской экономики:
- Еще один общий язык (между двумя нашими странами. - Ред.) - бизнес и торговля. США - крупнейший инвестор в российскую экономику. У нас масштабные торговые отношения, которые могут быть еще лучше, но существующие трудности тормозят этот процесс, - отметил 59-летний дипломат в интервью «КП».
Напомним, Джон Хантсман занимал должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего объявил о намерении подать в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU