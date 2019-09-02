2019-09-02T15:58:12+03:00
Политика

Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТО

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что США продолжат размещать ракеты средней дальности в Европе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТОГосдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной Думе заявили, что США не нужна мировая стабильность.

Следовательно, по мнению сенатора Франца Клинцевича, Штаты продолжат размещать ракеты средней дальности в Европе.

- Если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать — и у нас такое право будет. - отметил Клинцевич.

По его словам, ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что Москва не станет разворачивать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах мира, где не будут их размещать Штаты, пишет "ФАН".

- Если США воздержатся от развертывания в Европе ли, в Азии ли, то мы не будем делать таких же шагов. Это серьезное предложение. По сути дела, мораторий, добровольный мораторий, - добавил Клинцевич.

При этом он отметил, что предложение моратория о неразмещении ракет меньше и средней дальности в Европе говорит о желании РФ сохранить мировую стабильность и безопасность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что американцы с самого начала "вели дело к подрыву" соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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