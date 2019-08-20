2019-08-20T14:27:20+03:00
Политика

Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что американцы с самого начала "вели дело к подрыву" соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проведенное США испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, свидетельствует о том, что американцы изначально хотели разрыва соглашения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что о запуске стало известно как раз в тот момент, когда в Париже беседовали российский глава Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

"Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили", - сказал представитель Кремля.

По его словам, чтобы подготовиться к такому испытанию недостаточно нескольких недель и даже месяцев, а ведь ДРСМД был расторгнут лишь в начале августа.

"Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД", - подытожил Песков.

Сайт kp.ru писал, что такой же позиции придерживаются в российском министерстве иностранных дел и в руководстве Китая.

США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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