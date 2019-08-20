Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты
Проведенное США испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, свидетельствует о том, что американцы изначально хотели разрыва соглашения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что о запуске стало известно как раз в тот момент, когда в Париже беседовали российский глава Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.
"Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили", - сказал представитель Кремля.
По его словам, чтобы подготовиться к такому испытанию недостаточно нескольких недель и даже месяцев, а ведь ДРСМД был расторгнут лишь в начале августа.
"Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД", - подытожил Песков.
Сайт kp.ru писал, что такой же позиции придерживаются в российском министерстве иностранных дел и в руководстве Китая.
США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU