Минпромторг объявил о продлении господдержки российского автопрома

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-03T17:03:04+03:00

Глава Минпроторга Денис Мантуров заявил, что господдержка отечественного автопрома в 2020 году будет продлена. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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Глава Минпроторга Денис Мантуров заявил, что господдержка отечественного автопрома в 2020 году будет продлена. Эту информацию он сообщил на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans-2019.

Деньги, предназначенные для этой цели, уже зарезервированы, передает ТАСС слова министра. «После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования», - пояснил Мантуров.

Напомним, с 1 марта в России были возобновлены адресные программы государственной поддержки льготного автокредитования. Правительством было выделено порядка 10,4 млрд рублей, которые уже к маю были израсходованы. Дополнительные 10 млрд были предоставлены в июле с расчетом, что этой суммы должно хватить до конца 2019 года.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, в России растет популярность отечественных автомобилей. Самыми популярными моделями у отечественных автолюбителей признаны Granta и Vesta.

ИСТОЧНИК KP.RU