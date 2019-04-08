Россияне пересаживаются на отечественные авто

За год доля российских машин в общих продажах увеличилась на 2%. В марте на отечественный автопром пришлось 26,2%, тогда как в марте 2018-го было 24,5%.

Ожидаемо, больше всех выросла Lada (+10%), на втором месте УАЗ (+9%).

Самые продаваемые модели в России: Granta и Vesta. Впрочем, корейцы из KIA и Hyundai буквально дышат в затылок волжскому автозаводу.

На российский автопром сейчас играет большое количество комплектаций машин. У Lada есть и авто дороже 1 млн. руб., и чуть ли не самые дешевые модели на рынке. Такой выбор позволяет бизнесу широким тралом находить покупателей в разных ценовых группах.

Кроме этого, сохраняется эффект новизны вазовских машин. В кой-то веки автожурналисты сравнивают наш транспорт с иномарками на равных. И нередко в сравнительных тестах побеждает как раз продукция Lada.

И хоть Vesta появилась уже несколько лет назад, она до сих пор выглядит актуально. Плюс имеющиеся модели освежили дополнительными комплектациями Cross.