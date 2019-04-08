2019-04-08T14:41:58+03:00
Авто

Россияне пересаживаются на отечественные авто

Доля иномарок в продажах начала падать
Олег РУБАШОВ
Поделиться:
У стенды "Лады" во время презентации на московском международном автомобильном салоне в МВЦ `Крокус Экспо`.У стенды "Лады" во время презентации на московском международном автомобильном салоне в МВЦ `Крокус Экспо`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За год доля российских машин в общих продажах увеличилась на 2%. В марте на отечественный автопром пришлось 26,2%, тогда как в марте 2018-го было 24,5%.

Ожидаемо, больше всех выросла Lada (+10%), на втором месте УАЗ (+9%).

Самые продаваемые модели в России: Granta и Vesta. Впрочем, корейцы из KIA и Hyundai буквально дышат в затылок волжскому автозаводу.

На российский автопром сейчас играет большое количество комплектаций машин. У Lada есть и авто дороже 1 млн. руб., и чуть ли не самые дешевые модели на рынке. Такой выбор позволяет бизнесу широким тралом находить покупателей в разных ценовых группах.

Кроме этого, сохраняется эффект новизны вазовских машин. В кой-то веки автожурналисты сравнивают наш транспорт с иномарками на равных. И нередко в сравнительных тестах побеждает как раз продукция Lada.

И хоть Vesta появилась уже несколько лет назад, она до сих пор выглядит актуально. Плюс имеющиеся модели освежили дополнительными комплектациями Cross.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Тысяча причин": почему не стоит безоглядно винить в поломке автомобиля качество топлива
Современный автомобиль очень похож на организм человека – это тонкая и сложная конструкция, для полноценной работы которой крайне важно состояние каждого отдельного компонента
Новости 24
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи
Россияне могут сделать бесплатную прививку от кори
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Из частного дома в Москве воры вынесли коробки с детской одеждой и сейф, который оказался пустым
В Кремле оценили возможность встречи отравленного в Эймсбери британца и Путина
В Госдуме прокомментировали новую украинскую ракету, «достающую до Севастополя»
Тимошенко призвала Раду принять закон об импичменте президента Украины
Песков прокомментировал слова Зеленского о намерении встретиться с Путиным
В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову
Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток
В работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел сбой
Домашку своего ребенка можно увидеть онлайн в личном кабинете госуслуг