2019-09-03T18:08:52+03:00
Политика

Премьер Индии рассказал об «особой легкости» в отношениях с Путиным

Моди заявил о существовании доверительных отношений между Россией и Индией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нарендра МодиНарендра МодиФото: REUTERS
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Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него с российским лидером сложились особые отношения.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая лёгкость», — рассказал глава индийского правительства в интервью ТАСС.

По словам Моди, двухсторонние отношения России и Индии носят доверительный характер, но его визит во Владивосток придаст новое направление взаимодействию двух стран.

Напомним, в начале 2019 года президент Путин назвал имя главного гостя Восточного экономического форума, им стал Моди. В форуме 5 сентября также примут участие премьер-министры Японии и Малайзии, Синдзо Абэ и Махатхир Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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