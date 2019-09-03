2019-09-03T18:40:01+03:00
Общество

На вывод загрязненной нефти из трубопровода Польше понадобится год

Из-за попадания посторонних веществ в апреле 2019 года Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ф нефти обнаружили токсичные соединения Фото: DPA/ТАССФ нефти обнаружили токсичные соединения Фото: DPA/ТАССФото: ТАСС
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В апреле в трубопроводную систему «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. По этой газовой трубе нефть поставляется из России в европейские страны. Проблемы заметили на участке трубопровода, который находится на территории Польши. Из-за токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием, 19 апреля транзит нефти приостановили.

Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд сообщил 3 сентября, что объем загрязненной нефти, оставшейся на территории Польши – порядка полумиллиона тонн.

На вывод ее потребуется около года, сообщил журналистам ТАСС Миланд.

- Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти будут предъявлять потребители, - добавил он.

Напомним, подозреваемый в загрязнении нефтепровода «Дружба» скрывался в Литве. В конце июля его задержали в Вильнюсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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