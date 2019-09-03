На вывод загрязненной нефти из трубопровода Польше понадобится год
В апреле в трубопроводную систему «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. По этой газовой трубе нефть поставляется из России в европейские страны. Проблемы заметили на участке трубопровода, который находится на территории Польши. Из-за токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием, 19 апреля транзит нефти приостановили.
Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд сообщил 3 сентября, что объем загрязненной нефти, оставшейся на территории Польши – порядка полумиллиона тонн.
На вывод ее потребуется около года, сообщил журналистам ТАСС Миланд.
- Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти будут предъявлять потребители, - добавил он.
Напомним, подозреваемый в загрязнении нефтепровода «Дружба» скрывался в Литве. В конце июля его задержали в Вильнюсе.
ИСТОЧНИК KP.RU