Россия, Белоруссия и Польша проведут переговоры о качестве нефти в трубопроводе «Дружба»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-25T14:40:59+03:00

Вице-премьер РФ сообщил, что значительная часть низкокачественного сырья уже откачана в емкости на российской территории

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Варшава, Минск и Москва в пятницу, 26 апреля, проведут трехсторонние переговоры по вопросу качества нефти в трубопроводе «Дружба». Соответствующие заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отметив, что качественная нефть будет на границе с Белоруссией уже 29 апреля.

«Мы совместно сейчас решаем, завтра будут трехсторонние переговоры с участием Польши, мы принимаем оперативные меры. В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в емкости на территории РФ. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», - сказал вице-премьер журналистам.

Козак также отметил, что Белоруссия пока не ставила вопрос о выплате компенсации из-за загрязненной нефти.

Накануне Белнефтехим сообщил, что Минск частично возобновил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу.

Напомним, днем ранее, 24 апреля, Варшава уведомила Минск, что Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в западном направлении «на неопределенный срок». Польская сторона указала на качество сырья и на то, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии «не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями».

ИСТОЧНИК KP.RU