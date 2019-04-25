СЕГОДНЯ 01:19 2019-04-25T01:28:50+03:00

Об этом Варшава уведомила Минск, а Белоруссия сообщила России

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В среду, 24 апреля, стало известно, что Польша остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в западном направлении «на неопределенный срок». Об этом компания PERN – оператор польского участка нефтепровода – уведомила белорусскую сторону телефонограммой, сообщает агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

По его словам, в письме от PERN говорится, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии «не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово».

«В 22:00 по варшавскому времени (21:00 мск) они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок», - уточнил Вериго.

Он также рассказал, что «Гомельтранснефть Дружба» передала эту информацию российской стороне, отправив телефонограмму в Брянск.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле Белоруссия решила закрыть пять участков нефтепровода «Дружба» на ремонт. В России сказали, что это нецелесообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU