2019-09-03T23:52:02+03:00
Экономика

Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам

По данным ЦБ, просроченная задолженность граждан уменьшилась на 10,5%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Центральный банк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитамЦентральный банк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Задолженность россиян по кредитам в 2018 году по сравнению с просроченными долгами в предыдущем году снизилась на 10,5% – с 849 миллиардов рублей до 760 миллиардов.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Центральный банк России, отметив, что считает ситуацию приемлемой, но требующей постоянного наблюдения – «с учетом невысоких прогнозов в отношении реальных располагаемых денежных доходов населения», передает «Российская газета».

Напомним, как писал сайт kp.ru, за первые шесть месяцев нынешнего года россияне взяли в кредит на четверть больше денег, чем за аналогичный период предыдущего года, вырос и средний размер кредитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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