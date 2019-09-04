Посольство России в Софии ответило на заявление МИД Болгарии об освобождении Европы от нацизма

СЕГОДНЯ 05:27 2019-09-04T05:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство России в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии, в котором внешнеполитическое ведомство назвало освобождение Восточной Европы от нацистских захватчиков «сомнительным тезисом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на официальном сайте болгарского министерства появилось заявление, в котором говорится о выставке «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая 9 сентября отроется в Российском культурном центре в Софии. В сообщении отмечается, что Болгария «не отрицает вклад СССР в разгром нацизма в Европе», однако призывает не считать действия Красной Армии «освобождением».

Российские дипломаты выразили недоумение такой позицией болгарских коллег. В димписсии подчеркнули, что главная цель будущей выставки – ознакомить болгар с ранее неизвестными и рассекреченными материалами, хранившихся в архивах нашей страны, экспозиция не имеет ничего общего с политикой. Поэтому официальные заявления МИД, сделанные до открытия выставки и ознакомления с ее экспонатами, как отметили в российском посольстве, «несколько обескураживают».

ИСТОЧНИК KP.RU