2019-09-04T05:36:38+03:00
Политика

Посольство России в Софии ответило на заявление МИД Болгарии об освобождении Европы от нацизма

Ранее в болгарском внешнеполитическом ведомстве призвали не считать освобождением «вклад СССР» в разгром фашистской Германии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее МИД Болгарии призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением ЕвропыРанее МИД Болгарии призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии, в котором внешнеполитическое ведомство назвало освобождение Восточной Европы от нацистских захватчиков «сомнительным тезисом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на официальном сайте болгарского министерства появилось заявление, в котором говорится о выставке «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая 9 сентября отроется в Российском культурном центре в Софии. В сообщении отмечается, что Болгария «не отрицает вклад СССР в разгром нацизма в Европе», однако призывает не считать действия Красной Армии «освобождением».

Российские дипломаты выразили недоумение такой позицией болгарских коллег. В димписсии подчеркнули, что главная цель будущей выставки – ознакомить болгар с ранее неизвестными и рассекреченными материалами, хранившихся в архивах нашей страны, экспозиция не имеет ничего общего с политикой. Поэтому официальные заявления МИД, сделанные до открытия выставки и ознакомления с ее экспонатами, как отметили в российском посольстве, «несколько обескураживают».

ИСТОЧНИК KP.RU

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