Продолжительность жизни россиян существенно выросла

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-04T08:14:47+03:00

Продолжительность жизни мужчин в России выросла до 68,5 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины доживают в среднем до 78,5 лет, мужчины - до 68,5

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Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла. Теперь женщины доживают в среднем до 78,5 лет, мужчины – до 68,5 лет. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в нашей стране превышает все известные мировые показатели. Так, в 2018 году мужчины стали жить на 0,3 года дольше, а женщины - на 0,2 года.

Скворцова подчеркнула, что для более продолжительной и здоровой жизни необходимо заниматься профилактикой заболеваний, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что, согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, к 2030 году россияне должны жить в среднем 80 лет. Минздрав и другие ведомства принимают все необходимые меры для достижения этой цели.

ИСТОЧНИК KP.RU