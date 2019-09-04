В ДТП с туристическим автобусом в Новой Зеландии погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-04T08:50:49+03:00

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Не менее шести человек погибли в результате страшной аварии с туристическим автобусом в Новой Зеландии.

ДТП произошло в среду, 4 сентября, к северо-западу от города Роторуа на острове Северный. Автобус, перевозивший более 20 человек, перевернулся на скоростном шоссе.

Предполагается, что причиной случившегося стали плохие погодные условия. Под обломками искореженной машины все еще остаются люди. Согласно данным местной полиции, речь идет об иностранных туристах из Китая.

Многим из них удалось выбраться из автобуса самостоятельно до прибытия помощи. Люди выбрались из салона через разбитое лобовое стекло. Нескольких пострадавших доставили в больницу. Туристов, не получивших серьезные травмы, увезли в пункт временного содержания.

Спасательные работы на месте аварии продолжаются, передает New Zealand Herald.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее ДТП с туристическим автобусом произошло в Москве. Пострадали также граждане Китая, в том числе несколько детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729943" frameborder="0"></iframe> Шесть человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU