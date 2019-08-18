2019-08-18T13:51:10+03:00
Происшествия

ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве автобус с туристами из Китая протаранил столбВ Москве автобус с туристами из Китая протаранил столбФото: кадр с видео
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В воскресенье, 18 августа, после ДТП в Москве с участием автобуса с туристами из Китая пострадали 29 человек, 19 были госпитализированы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте", - передает ТАСС слова представителя департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте сообщают, что на данный момент проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических работ и жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Москве на улице шоссе Энтузиастов водитель автобуса с туристами из КНР не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб. Всего в автобусе находилось 32 туриста. Правоохранительные органы изучают документы и подлинность лицензии на перевозку пассажиров.

В Москве туристический автобус врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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