ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
В воскресенье, 18 августа, после ДТП в Москве с участием автобуса с туристами из Китая пострадали 29 человек, 19 были госпитализированы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте", - передает ТАСС слова представителя департамента здравоохранения Москвы.
В департаменте сообщают, что на данный момент проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических работ и жизни пострадавших ничего не угрожает.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Москве на улице шоссе Энтузиастов водитель автобуса с туристами из КНР не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб. Всего в автобусе находилось 32 туриста. Правоохранительные органы изучают документы и подлинность лицензии на перевозку пассажиров.
В Москве туристический автобус врезался в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU