ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-18T13:51:10+03:00

В Москве автобус с туристами из Китая протаранил столб Фото: кадр с видео

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает [видео]

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В воскресенье, 18 августа, после ДТП в Москве с участием автобуса с туристами из Китая пострадали 29 человек, 19 были госпитализированы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте", - передает ТАСС слова представителя департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте сообщают, что на данный момент проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических работ и жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Москве на улице шоссе Энтузиастов водитель автобуса с туристами из КНР не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб. Всего в автобусе находилось 32 туриста. Правоохранительные органы изучают документы и подлинность лицензии на перевозку пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726625" frameborder="0"></iframe> В Москве туристический автобус врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU