2019-09-04T12:03:17+03:00
Политика

Иран готов вернуться к соблюдению СВПД ради кредита на $15 млрд

Средства должны быть предоставлены в течение ближайших четырех месяцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иран вернётся к соблюдению СВПД в случае получении кредитаИран вернётся к соблюдению СВПД в случае получении кредитаФото: REUTERS
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Иран готов вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке при условии предоставления Тегерану кредита на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, комментируя соответствующее предложение Франции.

Дело в том, что ранее президент европейской страны Эммануэль Макрон представил черновик плана по разрешению иранского кризиса, в котором обозначена сумма в 15 миллиардов долларов.

В самом Тегеране заявляют, что Запад должен либо покупать нефть у Ирана, либо обеспечить его суммой, равной доходам от продажи сырья.

"Возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы $15 млрд в течение четырёх месяцев. В ином случае мы продолжим сокращение обязательств", - цитирует агентство FARS Аракчи.

Сайт kp.ru писал, что США ввели так называемые нефтяные санкции в отношении Ирана, которые запрещают третьим странами закупать сырье у Тегерана. В самой республике меры посчитали незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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