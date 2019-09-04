2019-09-04T12:42:52+03:00
Политика

Суд признал законным арест экс-президента Киргизии

Алмазбек Атамбаев будет находиться под арестом до 26 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задерживал спецназЭкс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задерживал спецназФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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Бишкекский городской суд отказал в жалобе о незаконности задержания Атамбаева. Бывший президент Киргизии, напомним, был арестован в ходе настоящей спецоперации – со спецназом, оружием и стрельбой. Резиденцию президента в селе Кой-Таш брали штурмом.

Атамбаева лишили статуса неприкосновенности. Экс-президента подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея.

- Бишкекский городской суд отказал в жалобе о незаконности ареста и задержания экс-президента, - сообщил ТАСС адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Защитники бывшего президента Киргизии настаивают, что его незаконно лишили неприкосновенности. В соответствии с этим арест является по их мнению незаконным. Районный суд доводы адвокатов принял, но меру пресечения не изменил – под арестом Атамбаев пробудет до 26 октября. После чего защитники смогут обжаловать решение районного суда в высшей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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