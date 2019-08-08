Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-08T17:57:22+03:00

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Факт его задержания подтвердили в министерстве внутренних дел страны.

Сайт kp.ru писал, что силовики почти сутки пытались добраться до политика, который забаррикадировался в своей резиденции в селе Кой-Таш. Дом несколько раз брали штурмом, и в результате Атамбаев сдался сам.

Беспорядки и столкновения между правоохранителями и сторонниками экс-главы государства привели к гибели одного человека, еще около 80 пострадали. В их числе начальник управления МВД Чуйской области, которой от полученной травмы впал в кому.

Самого Атамбаева вывезли с территории резиденции вместе с несколькими сторонниками, включая бывшего главу президентского аппарата Фарид Ниязов.

"После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", - цитирует ТАСС представителя МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU