2019-08-08T17:57:22+03:00
Происшествия

Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии

В МВД подтвердили факт задержания бывшего президента республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаевбывший президент Кыргызстана Алмазбек АтамбаевФото: REUTERS
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Факт его задержания подтвердили в министерстве внутренних дел страны.

Сайт kp.ru писал, что силовики почти сутки пытались добраться до политика, который забаррикадировался в своей резиденции в селе Кой-Таш. Дом несколько раз брали штурмом, и в результате Атамбаев сдался сам.

Беспорядки и столкновения между правоохранителями и сторонниками экс-главы государства привели к гибели одного человека, еще около 80 пострадали. В их числе начальник управления МВД Чуйской области, которой от полученной травмы впал в кому.

Самого Атамбаева вывезли с территории резиденции вместе с несколькими сторонниками, включая бывшего главу президентского аппарата Фарид Ниязов.

"После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", - цитирует ТАСС представителя МВД.

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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