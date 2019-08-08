Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Факт его задержания подтвердили в министерстве внутренних дел страны.
Сайт kp.ru писал, что силовики почти сутки пытались добраться до политика, который забаррикадировался в своей резиденции в селе Кой-Таш. Дом несколько раз брали штурмом, и в результате Атамбаев сдался сам.
Беспорядки и столкновения между правоохранителями и сторонниками экс-главы государства привели к гибели одного человека, еще около 80 пострадали. В их числе начальник управления МВД Чуйской области, которой от полученной травмы впал в кому.
Самого Атамбаева вывезли с территории резиденции вместе с несколькими сторонниками, включая бывшего главу президентского аппарата Фарид Ниязов.
"После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", - цитирует ТАСС представителя МВД.
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU