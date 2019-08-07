Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал спецназ. Со стрельбой

В среду 7 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш силами спецназа полиции был задержан экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Полицейские явились в резиденцию, чтобы доставить бывшего главу государства на допрос в принудительном порядке, но в резиденции им не открыли. Тогда спецназ пошел на штурм, а сторонники Атамбаева попытались отбиться от нападающих камнями, но без особого успеха. Полицейские применили спецсредства. По сведениям от киргизских журналистов, порядка 10 человек были ранены резиновыми пулями, в том числе, и сотрудники СМИ, которые присутствовали при спецоперации.

Спецназ штурмует дом Атамбаева в Кой-Таше.По предварительным данным ранены несколько человек

Тучи над единственным главой Кыргызстана, добровольно передавшим власть своему преемнику в соответствии с законодательством (единственным, на данный момент, среди полномочных президентов страны) начали сгущаться уже достаточно давно. По инициативе специальной комиссии парламента Киргизии прокуратура республики выдала заключение, что Атамбаев может быть причастен «к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям». Сам Атамбаев все обвинения отрицает, говоря, что его единственное прегрешение заключается в том, что он привел во власть нынешнего главу Кыргызстана.

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

После этого парламент снял с бывшего главы государства 27 июня неприкосновенность, дав тем самым правоохранительным органам страны «зеленый свет». Трижды его вызывали в прокуратуру на допрос повестками, но он в ответ говорил, что готов общаться и отвечать на вопросы следствия дистанционно, через адвоката. А по законодательству страны, если свидетель (а именно в таком статусе он был оформлен следствием) трижды не является по повесткам, его имеют право привести на допрос принудительно. Атамбаев подозревал, что его ждет и не раз говорил, что в случае попытки его задержания будет отстреливаться до последнего патрона из именного наградного пистолета. Но, как видно, не стал этого делать, или не получилось.

Имеет ли происходящее политический подтекст? Некоторые эксперты не исключают этого. Осенью 2020 в Киргизии должны пройти парламентские выборы, а Атамбаеву явно не нравилось происходящее в республике после его отставки, и он ушел в оппозицию, явно сохраняя планы вернуться во власть тем или иным способом. Арест и судебный процесс, если они последуют, могут поставить на этих планах крест. Если Алмазбека Атамбаева переведут из свидетеля в подозреваемые, а потом и осудят, то по совокупности обвинений ему может грозить пожизненный срок. Но могут и способствовать развитию очередной «революции» в стране, от последствий череды которых страна только-только оправилась в последние годы.