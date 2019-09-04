Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-04T13:54:23+03:00

В Госдуме уверены, что на четерехдневную рабочую неделю Россия перейдет в ближайшее десятилетие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Госдуме раскритиковали позицию Максима Орешкина, который заявил, что переход на 4-х дневную рабочую неделю станет возможен только в случае роста доходов россиян. Министр экономического развития России ответил данный фактор, как один из ключевых при реализации данной идеи.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласна с министром. Она отмечает, что с начала XX века, когда был утвержден 8- часовой рабочий день, многое изменилось. Появились новые механизмы, оборудование, люди стали жить лучше.

- Я не думаю, что доходы россиян и норму рабочего времени как-то можно сравнивать. Никто не говорил о том, что изменения необходимо вносить сегодня или завтра. Но, скорее всего, этот вопрос решится в ближайшее десятилетие, - рассуждает депутат.

Многие страны в мире уже сейчас работаю 35- или 36-часовую рабочую неделю. Некоторые россияне тоже имеют такую продолжительность труда – это вредные и опасные производства.

- Мы надеемся, что будет принята законодательная инициатива, подтверждающая право сельских женщин на 36-часовую рабочую неделю. И это первые шаги, - комментирует ФАН Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU