Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе возможен, но лишь при выполнении нескольких основных условий. В их числе - повышение доходов населения, а также увеличение производительности труда. Такая фраза прозвучала на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда", - сказал глава ведомства.
По его мнению, именно эти показатели открывают возможности для ведения практической дискуссии относительно всех трудовых инноваций, которые могут регулироваться трудовыми отношениями, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что с идеей перехода на четырехдневную рабочую неделю выступили независимые профсоюзы России. При этом сами жители нашей страны, согласно опросу, против такого нововведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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