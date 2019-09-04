Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-04T08:41:45+03:00

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Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе возможен, но лишь при выполнении нескольких основных условий. В их числе - повышение доходов населения, а также увеличение производительности труда. Такая фраза прозвучала на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда", - сказал глава ведомства.

По его мнению, именно эти показатели открывают возможности для ведения практической дискуссии относительно всех трудовых инноваций, которые могут регулироваться трудовыми отношениями, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что с идеей перехода на четырехдневную рабочую неделю выступили независимые профсоюзы России. При этом сами жители нашей страны, согласно опросу, против такого нововведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU