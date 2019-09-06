2019-09-06T11:16:29+03:00
Экономика

Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая

Эксперты сообщили, что неопределенность торговой политики поднялась до «невиданного» уровня
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и КитаяМировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и КитаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Торговая война между Пекином и Вашингтоном обойдется мировой экономике в 850 миллиардов долларов. Такую оценку дали эксперты Reuters, проанализировав данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.

В своей статье аналитики агентства сообщили, что неопределенность торговой политики во всем мире «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Эксперты предупредили, что ущерб от сложившейся ситуации может достигнуть 1% мирового ВВП, поскольку из-за «неопределенности» предприятия по всему миру снижают темпы производства, и сокращают инвестиции.

Напомним, в конце августа, Пекин принял решение о повышение торговых пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом Китай ответил Вашингтону на повышение тарифа на ряд китайских товаров на 15% и на 30%. В свою очередь, многие компании США попросили президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отказаться от такой торговой политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России