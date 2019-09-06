Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-06T11:16:29+03:00

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Торговая война между Пекином и Вашингтоном обойдется мировой экономике в 850 миллиардов долларов. Такую оценку дали эксперты Reuters, проанализировав данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.

В своей статье аналитики агентства сообщили, что неопределенность торговой политики во всем мире «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Эксперты предупредили, что ущерб от сложившейся ситуации может достигнуть 1% мирового ВВП, поскольку из-за «неопределенности» предприятия по всему миру снижают темпы производства, и сокращают инвестиции.

Напомним, в конце августа, Пекин принял решение о повышение торговых пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом Китай ответил Вашингтону на повышение тарифа на ряд китайских товаров на 15% и на 30%. В свою очередь, многие компании США попросили президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отказаться от такой торговой политике.

ИСТОЧНИК KP.RU