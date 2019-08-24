Трамп объявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая на 15%

СЕГОДНЯ 01:05 2019-08-24T01:09:32+03:00

Глава Белого дома отметил, что Пхеньян не должен был вводить новые тарифы на ввоз американской продукции

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В ответ на введение властями КНР новых ввозных пошлин на американские товары Соединенные Штаты с 1 сентября повысят тарифы на китайские товары на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, пошлины на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%.

Об этом в пятницу, 23 августа, объявил со своей страницы в Twitter президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что «Китай не должен был вводить новые тарифы» на американские товары. Он назвал повышение тарифов Пекином «политически мотивированным».

«Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%», - уточнил глава Белого дома.

Он добавил, что «оставшиеся товары и продукция объемом 300 миллиардов долларов, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что ответит на решение КНР увеличить ввозные пошлины на автомобили и запчасти из США, призвав американские компании уходить с рынка Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU