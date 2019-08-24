2019-08-24T02:15:23+03:00
В мире

Китай обложил повышенными пошлинами товары из США на $75 млрд

Новые ввозные тарифы вступят в силу 1 сентября и 15 декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Торговая война» между США и Китаем продолжается«Торговая война» между США и Китаем продолжаетсяФото: REUTERS
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Пекин в ответ на очередное повышение пошлин на китайские товары Вашингтоном объявил, что вводит новые ввозные тарифы на импорт продукции из Соединенных Штатов. Повышенными пошлинами в размере 10% и 5% будут облагаться американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год.

«Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объёмом 75 миллиардов долларов на 10% и 5%», - говорится в сообщении китайского т оргового ведомства.

Уточняется, что 10-процентные повышенные тарифы будут введены в полночь по пекинскому времени 1 сентября, а 15-процентные – 15 декабря, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября повысят тарифы на китайские товары не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, пошлины на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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