2019-09-06T11:28:43+03:00
Политика

В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова

Топ-менеджера могут экстрадировать в США
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме напомнили Италии, что не надо "распоряжаться российскими гражданами"В Госдуме напомнили Италии, что не надо "распоряжаться российскими гражданами"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

После задержания в Италии топ-менеджера «Объединенной двигателестроительной корпорации», входящей в корпорацию Ростех Александра Коршунова, в Госдуме намекнули стране на возможный симметричный ответ.

Россиянина могут экстрадировать в США, в связи с этим в российском МИД уже обратились к Вашингтону с призывом прекратить охоту на российских граждан, так как это приведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

- Россия никому не выдает своих граждан, это прописано в нашем законодательстве. Как видите, Соединенные Штаты тут действуют через третьи страны. Думаю, найдется немало поводов и причин задержать граждан Италии или США в Российской Федерации, - комментирует ФАН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Коршунова обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Парламентарий приводит пример, как 12 июня в Москве во время митинга полицейские задержали иностранца. Стоило ему сказать, что он американец, как все вопросы были сняты «от греха подальше». Подобное отношение должно быть и к россиянам в любой точке мира, уверен депутат.

Что касается поступка Италии, то на этот вопрос у Александра Шерина простой ответ: «пусть Италия распоряжается итальянцами, а нашими гражданами им распоряжаться нечего».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России