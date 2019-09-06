В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-06T11:28:43+03:00

В Госдуме напомнили Италии, что не надо "распоряжаться российскими гражданами" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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После задержания в Италии топ-менеджера «Объединенной двигателестроительной корпорации», входящей в корпорацию Ростех Александра Коршунова, в Госдуме намекнули стране на возможный симметричный ответ.

Россиянина могут экстрадировать в США, в связи с этим в российском МИД уже обратились к Вашингтону с призывом прекратить охоту на российских граждан, так как это приведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

- Россия никому не выдает своих граждан, это прописано в нашем законодательстве. Как видите, Соединенные Штаты тут действуют через третьи страны. Думаю, найдется немало поводов и причин задержать граждан Италии или США в Российской Федерации, - комментирует ФАН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Коршунова обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Парламентарий приводит пример, как 12 июня в Москве во время митинга полицейские задержали иностранца. Стоило ему сказать, что он американец, как все вопросы были сняты «от греха подальше». Подобное отношение должно быть и к россиянам в любой точке мира, уверен депутат.

Что касается поступка Италии, то на этот вопрос у Александра Шерина простой ответ: «пусть Италия распоряжается итальянцами, а нашими гражданами им распоряжаться нечего».

ИСТОЧНИК KP.RU