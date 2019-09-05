К задержанному в Неаполе Коршунову пустили российских дипломатов
Российские дипломаты получили доступ к задержанному в Неаполе Александру Коршунову. Напомним, топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации обвиняют в экономической разведке. Он был задержан 30 августа на основании ордера, выданного США. В компании, где Коршунов работает директором по развитию бизнеса, уверены в невиновности коллеги.
В МИД РФ сообщили, что сотрудники посольства выехали в Неаполь «для защиты законных прав российского гражданина». Дело Коршунова связывают с «недобросовестной конкуренцией». В этом уверены в компании, где работает Александр.
Как передает ТАСС, в российском министерстве иностранных дел пообещали оказать всю необходимая помощь и юридическую поддержку гражданину России.
Госкорпорация организовала свое собственное разбирательство по делу о задержании топ-менеджера и намерена приложить все силы, чтобы добиться возвращения Александра Коршунова в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU