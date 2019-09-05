2019-09-05T19:38:46+03:00
Политика

К задержанному в Неаполе Коршунову пустили российских дипломатов

Дело связывают с «недобросовестной конкуренцией»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Топ-менеджер был задержан по подозрению в получении экономических разведданныхТоп-менеджер был задержан по подозрению в получении экономических разведданныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские дипломаты получили доступ к задержанному в Неаполе Александру Коршунову. Напомним, топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации обвиняют в экономической разведке. Он был задержан 30 августа на основании ордера, выданного США. В компании, где Коршунов работает директором по развитию бизнеса, уверены в невиновности коллеги.

В МИД РФ сообщили, что сотрудники посольства выехали в Неаполь «для защиты законных прав российского гражданина». Дело Коршунова связывают с «недобросовестной конкуренцией». В этом уверены в компании, где работает Александр.

Как передает ТАСС, в российском министерстве иностранных дел пообещали оказать всю необходимая помощь и юридическую поддержку гражданину России.

Госкорпорация организовала свое собственное разбирательство по делу о задержании топ-менеджера и намерена приложить все силы, чтобы добиться возвращения Александра Коршунова в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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