2019-09-05T16:41:08+03:00
Политика

В МИД России подтвердили задержание россиянина в аэропорту Неаполя

Топ-менеджера российской компании задержали по запросу США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Задержание произошло 30 августаЗадержание произошло 30 августаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В аэропорту Неаполя задержали гражданина России - основанием стал международный ордер, выданный США. В МИД России подтвердили, что задержанный действительно является гражданином нашей страны. Как пишет РИА Новости, речь идет об Александре Коршунове, который занимает пост директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»). Топ-менеджера подозревают в экономической разведке.

В СМИ также появляется информация о том, что Коршунова подозревают в краже интеллектуальной собственности. К нему направили российских дипломатов и юристов. В компании, где официально работает задержанный, уверены в его невиновности. Причиной задержания по мнению коллег стали происки конкурентов, которые таким образом надеются нанести урон компании.

- Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой, - сказали в Ростехе корреспондентам РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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