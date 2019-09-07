2019-09-07T21:26:26+03:00
Политика

Додон договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ

Президент Молдавии рассказал об итогах встречи с российским лидером [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Путин и Додон договорились о скидке на газ для МолдавииПутин и Додон договорились о скидке на газ для МолдавииФото: REUTERS
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Россия сделает Молдавии скидку на газ в следующем году. Об этом написал на своей странице в фейсбук президент Игорь Додон. Напомним, 7 сентября он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Один из вопросов касался повышения тарифов на газ.

Итогом переговоров стал договоренность лидеров о снижении стоимости поставок природного газа для Молдавии в следующем году. В этом году повышать тарифы Россия не будет.

- Тарифы для конечных потребителей не вырастут, - написал Игорь Додон. - Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится. Выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок.

Игорь Додон также отметил, что в сентябре 2019 года впервые за три года состоится заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он рассчитывает на увеличение числа поставок местной продукции в Россию.

Владимир Путин провел встречу с Игорем Додоном в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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