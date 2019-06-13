2019-06-13T08:07:46+03:00
Политика

Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать Додона

Президент РФ назвал узурпаторами тех олигархов, которые "подмяли под себя" все госструктуры Молдавии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь Додон и Владимир Путин (справа)Игорь Додон и Владимир Путин (справа)Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит поддерживать молдавского лидера Игоря Додона в ситуации, при которой власть в стране оказалась "узурпирована олигархическими структурами".

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Мир", которое было опубликовано на сайте Кремля.

По мнению Путина, сейчас официальный Кишинев должен найти в себе силы, чтобы разрешить внутренние противоречия и выстроить совместную работу в интересах республики и народа.

Напомним, что в начале июня Конституционный суд Молдавии лишил Додона президентских полномочий и назначил премьера Павла Филипа и.о. главы государства. Последний, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в сентябре. Евросоюз даже признал новое правительство и согласился с ним работать.

Сайт kp.ru писал том, что несколько дней назад Додон отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Документ был подписан самим Павлом Филипом.

Встреча Додона и Путина..

ИСТОЧНИК KP.RU

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