Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать Додона
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит поддерживать молдавского лидера Игоря Додона в ситуации, при которой власть в стране оказалась "узурпирована олигархическими структурами".
"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Мир", которое было опубликовано на сайте Кремля.
По мнению Путина, сейчас официальный Кишинев должен найти в себе силы, чтобы разрешить внутренние противоречия и выстроить совместную работу в интересах республики и народа.
Напомним, что в начале июня Конституционный суд Молдавии лишил Додона президентских полномочий и назначил премьера Павла Филипа и.о. главы государства. Последний, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в сентябре. Евросоюз даже признал новое правительство и согласился с ним работать.
Сайт kp.ru писал том, что несколько дней назад Додон отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Документ был подписан самим Павлом Филипом.
Встреча Додона и Путина..
ИСТОЧНИК KP.RU