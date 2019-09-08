Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-08T15:24:15+03:00

Изменить размер текста: A A

МИД Украины выразил недовольство в связи с проведением местных выборов в Крыму. Ведомство отказалось признавать их результаты.

Представители МИД Украины заявили, что выборы якобы нарушают украинское законодательство.

Также в ведомстве подчеркнули, что заранее считают результаты голосования "юридически ничтожными".

При этом глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского ведомства "обычным явлением", пишет "РИА-Новости".

- У нас в стране проходят выборы, сегодня единый день голосования, поэтому мнение МИД Украины нас не волнует. Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране, - подчеркнул Малышев.

Глава крымского избиркома отметил, что не опасается угроз со стороны Украины.

- Все возможные дела, которые они могли возбудить, они уже возбудили. Опасений никаких нет и не было, - заключил Малышев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель". Она добавила, что в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU