СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-08T16:08:54+03:00

В Кремле объяснили, почему Путин вручную руководит ситуацией в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях российский лидер, как и обещал, посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский глава Владимир Путин принял решение перейти на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

В понедельник, 2 сентября, президент в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий стихии.

Песков заявил, что для Путина главное - отношение к людям.

- Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему, - рассказал пресс-секретарь президента.

Также Песков подчеркнул, что "половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна - она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах".

- Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент, - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводков в Приамурье. Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU