В Кремле объяснили, почему Путин вручную руководит ситуацией в Иркутской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский глава Владимир Путин принял решение перейти на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
В понедельник, 2 сентября, президент в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий стихии.
Песков заявил, что для Путина главное - отношение к людям.
- Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему, - рассказал пресс-секретарь президента.
Также Песков подчеркнул, что "половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна - она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах".
- Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент, - заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводков в Приамурье. Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии.
ИСТОЧНИК KP.RU