Явка на выборах губернатора в Астраханской области составила 28,95 процентов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-08T18:20:46+03:00

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В единый день голосования в Астраханской области выбирают губернаторы. По данным на 18.00 явка составила 28,95 процентов. Но у избирателей еще есть время, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. Участки будут работать до 20.00. После чего члены комиссии приступят к подсчету голосов, результаты объявят ближе к полуночи. За день на избирательных участках не зафиксировано серьезных нарушений, выборы губернатора проходят в штатном режиме.

В выборах принимают участие четыре кандидата.

Напомним, 8 сентября – единый день голосования по всей стране. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края проходя довыборы депутатов Государственной Думы. В 13 Субъектах Федерации избирателям дадут бюллетени на выборах депутатов региональных парламентов.

ИСТОЧНИК KP.RU