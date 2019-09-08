2019-09-08T18:20:46+03:00
Общество

Явка на выборах губернатора в Астраханской области составила 28,95 процентов

Таковы данные за два часа до закрытия избирательных участков
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
8 сентября - единый день голосования8 сентября - единый день голосованияФото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

В единый день голосования в Астраханской области выбирают губернаторы. По данным на 18.00 явка составила 28,95 процентов. Но у избирателей еще есть время, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. Участки будут работать до 20.00. После чего члены комиссии приступят к подсчету голосов, результаты объявят ближе к полуночи. За день на избирательных участках не зафиксировано серьезных нарушений, выборы губернатора проходят в штатном режиме.

В выборах принимают участие четыре кандидата.

Напомним, 8 сентября – единый день голосования по всей стране. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края проходя довыборы депутатов Государственной Думы. В 13 Субъектах Федерации избирателям дадут бюллетени на выборах депутатов региональных парламентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший пилот борта номер один рассказал, чем кормят президента в самолете
В Москве полуторогодовалый ребенок обварился супом и умер
Прямая трансляция финала US Open 2019 Медведев - Надаль состоится в эфире Первого канала
Утонувший в бассейне на Кипре ребенок оказался не россиянином
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Владимир Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария
Конгрессмен США обвинил американских военных в сокрытии данных об НЛО
В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63
В Кремле объяснили, почему Путин вручную руководит ситуацией в Иркутской области
Песков сообщил, что Москве пока не удается решить вопросы «мирного договора» с Токио
Выборы в Абхазии признали состоявшимися
Пилот рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным в Санкт-Петербурге
Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму
Нетаньяху планирует в течение недели встретиться с Путиным