Где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября

В воскресенье 8 сентября практически по всей России пройдут выборы самого разного уровня. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края пройдут довыборы депутатов Государственной Думы. Полномочия четверых депутатов Госдумы были прекращены досрочно: Николай Ковалев и Александр Коровников умерли, а Сергей Фургал и Сергей Бидонько перешли на другую работу (Фургал стал губернатором Хабаровского края, а Бидонько – вице-губернатором Свердловской области).

В 3-х субъектах Федерации (Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму) будут избраны главы республик. Причем, населения этот процесс не коснется, поскольку главы субъектов этих регионов назначаются парламентом. А вот в 16 регионах именно сами избиратели будут выбирать себе губернатора в это воскресенье. В списке таких Субъектов Федерации Астраханская, Сахалинская, Курганская, Липецкая, Курская, Челябинская, Оренбургская, Мурманская, Волгоградская и Вологодская области, республики Калмыкия, Алтай, Башкортостан, Ставропольский и Забайкальский края, а также Санкт-Петербург.

В 85 субъектах РФ будут голосовать за мэров, губернаторов, депутатовФото: Алексей БУЛАТОВ

В 13 Субъектах Федерации избирателям дадут бюллетени на выборах депутатов региональных парламентов. Они могут называться по-разному - Законодательное собрание, парламент республики, областная или законодательная дума или как иначе, но суть и статус у них одинаков – парламенты субъектов РФ. В перечне этих кампаний находятся и приобретшие известность в ходе скандалов и несогласованных акций несистемной оппозиции выборы в Московскую городскую думу.

В 3-х региональных столицах – Анадыре, Новосибирске и Улан-Удэ – население выберет мэров этих городов. А в 21 региональной столице от Симферополя (Республика Крым) до Мурманска и Анадыря (Чукотка) пройдут выборы депутатов местных городских советов. Причем, примерно в половине этих городов система выборов мажоритарная (депутаты избираются по одномандатным округам). А в другой половине пропорциональная (50% мест занимается депутатами, избранными по партийным спискам, а 50% - депутатами, избранными по одномандатным округам). По отдельной, и не самой простой схеме пройдут выборы депутатов городской думы в Челябинске – там 170 депутатов сначала будут избраны в 7 советов депутатов внутригородских районов, из которых потом изберут по 7 депутатов от каждого в городскую думу.

В воскресенье 8 сентября практически по всей России пройдут выборы самого разного уровняФото: Евгения ГУСЕВА

Что касается самого низового уровня, то можно отдельно отметить выборы депутатов муниципальных советов Муниципальных образований в Санкт-Петербурге.

Одним словом, выборы в это воскресенье пройдут, что называется, на любой вкус и цвет. А следующий единый день голосования будет уже в сентябре 2020-го.