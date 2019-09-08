СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-08T19:59:47+03:00

В парламенте Сербии пообещали никогда не вводить антироссийские санкции Фото: REUTERS

Но назвали условие, при котором это станет возможным

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Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, его страна по-прежнему выступает против антироссийских санкций:

— Сербия никогда не будет вводить санкции против Российской Федерации — за исключением сценария, при котором у нашего руля окажутся прозападные силы. Что же касается действующего правительства, то, повторю, оно никогда не примет антироссийские санкции, а, наоборот, будет всеми силами развивать наши братские отношения, — сказал нам белградский политик.

Напомним, комплексные антироссийские санкции были приняты большинством стран Запада после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года.

Полную версию интервью сербского политика Владимира Джукановича читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU