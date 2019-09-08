2019-09-08T19:59:47+03:00
В мире

В парламенте Сербии пообещали никогда не вводить антироссийские санкции

Но назвали условие, при котором это станет возможным
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
В парламенте Сербии пообещали никогда не вводить антироссийские санкцииВ парламенте Сербии пообещали никогда не вводить антироссийские санкцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, его страна по-прежнему выступает против антироссийских санкций:

— Сербия никогда не будет вводить санкции против Российской Федерации — за исключением сценария, при котором у нашего руля окажутся прозападные силы. Что же касается действующего правительства, то, повторю, оно никогда не примет антироссийские санкции, а, наоборот, будет всеми силами развивать наши братские отношения, — сказал нам белградский политик.

Напомним, комплексные антироссийские санкции были приняты большинством стран Запада после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года.

Полную версию интервью сербского политика Владимира Джукановича читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин и Макрон обсудили по телефону дату проведения саммита в «нормандском формате»
Россвязь: Хакерских атак в день выборов не зафиксировано
В Сербии оценили перспективу покупки С-400
Завершилось голосование по выборам депутатов в Мосгордуму
Сербский политик объяснил, почему Белград не признаёт Крым российским
Путин освободил от должности следователя, занимавшегося вопросами защиты прав детей
Эрдоган обвинил США в попытках укрыть в Сирии террористов
На фестивале в Германии произошел взрыв: 14 человек пострадали
В аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель
Новые американские ядерные бомбы оказались с дефектом
Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в «день тишины»
Бывший пилот борта номер один рассказал, чем кормят президента в самолете
Явка на выборах губернатора в Астраханской области составила 28,95 процентов
В Москве полуторогодовалый ребенок обварился супом и умер
Прямая трансляция финала US Open 2019 Медведев - Надаль состоится в эфире Первого канала
Утонувший в бассейне на Кипре ребенок оказался не россиянином
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Владимир Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария
Конгрессмен США обвинил американских военных в сокрытии данных об НЛО
В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63
В Кремле объяснили, почему Путин вручную руководит ситуацией в Иркутской области
Песков сообщил, что Москве пока не удается решить вопросы «мирного договора» с Токио
Выборы в Абхазии признали состоявшимися
Пилот рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным в Санкт-Петербурге
Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму
Нетаньяху планирует в течение недели встретиться с Путиным