Памфилова сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в России

СЕГОДНЯ 22:13 2019-09-08T22:31:11+03:00

В ЦИК не поступали сообщения о таких нарушениях, которые бы могли повлиять на результаты голосования

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Глава ЦИК сообщила об отсутствии серьезных нарушений в единый день голосования 8 сентября. Напомним, в воскресенье в России проходили выборы самых разных уровней.

- Пока мы серьёзных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях, - цитирует слова Эллы Памфиловой «Интерфакс».

В центральной избирательной комиссии признали голосование на всех участках действительным. В эти минуты все избирательные участки, включая Калининград, закрыты. Проголосовать жители страны могли до 20.00 по местному времени.

- В настоящее время все участковые комиссии приступили к подсчету голосов, - сказала Памфилова.

В четырех регионах страны 8 сентября выбирали губернаторов. Социологи на входе в избирательные участки опросили пришедших голосовать людей. Результаты экзитпола опубликует ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU