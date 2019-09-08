2019-09-08T23:06:35+03:00
Общество

На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство

Опасную находку сделал один из отдыхающих
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отдыхающих эвакуировали с территории пляжаОтдыхающих эвакуировали с территории пляжаФото: REUTERS
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Саперы в Испании обезвредили найденное на пляже взрывное устройство. Как сообщает Europa Press, на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия один из отдыхающих обнаружил подозрительный предмет. Мужчину насторожила надпись, предупреждающая об опасности. Он вызвал спасателей. Проверка показала, что предмет действительно является взрывчаткой. Саперы предположили, что устройство выбросило на берег волнами.

Пляж оцепили, отдыхающих попросили покинуть территорию. Взрывчатка была обезврежена, никто не пострадал.

В августе 2019 года из-за сообщения о бомбе пришлось эвакуировать пляж Барселоны. Спасателям поступил звонок – в море якобы обнаружено взрывное устройство. Поисками занялись водолазы, к операции подключились суда Гражданской гвардии. Снаряд времен испанской войны нашли в нескольких метрах от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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