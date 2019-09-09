2019-09-09T11:37:27+03:00
Политика

ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%

Элла Памфилова отметила, что в текущем году показатель превышает прошлогодний на 3,5%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 2019 года в России составила 41,2%, что превышает прошлогодний показатель на 3,5%. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», - сказала глава ЦИК.

Как сообщил ранее председатель Общественной палаты России Олег Дубровин, на избирательных участках в регионах страны ОП не зафиксировал серьезных нарушений, за исключением технических сбоев.

В единый день голосования прошел в воскресенье, 8 сентября. На избирательных участках в 85 субъектах страны россияне выбирали глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
В Сирии наладили производство микроавтобусов
Пассажир рейса «Ереван-Москва» заявил о бомбе в ручной клади
Оппозиционер Квициния требует проведения повторных президентских выборов в Абхазии
Дело в папахе: Женщины устроили флешмоб против Хабиба Нурмагомедова
«В долгу у профессии»: Вышинский намерен остаться журналистом
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
По российским дорогам поедут беспилотные большегрузы
В центральных регионах России ожидается «летний сентябрь»
Минфин поддержал возвращение пива на стадионы
Болтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной
Индийский модуль Vikram совершил жесткую посадку на Луне
Депутаты предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России
Французская Le Figaro назвала Киев российским городом
На детские пособия выделят из бюджета втрое больше денег
Нападающий «Реал Мадрида» получил травму в расположении сборной
Победители на выборах в Мосгордуму 2019: полный список
Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
Из-за забастовки пилотов British Airways отменила 1,5 тысячи рейсов
Не менее 29 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо
Министр Вооруженных сил Франции выступила за диалог с Россией
Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-летием образования КНДР