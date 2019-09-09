ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-09T11:37:27+03:00

Элла Памфилова отметила, что в текущем году показатель превышает прошлогодний на 3,5%

Изменить размер текста: A A

Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 2019 года в России составила 41,2%, что превышает прошлогодний показатель на 3,5%. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», - сказала глава ЦИК.

Как сообщил ранее председатель Общественной палаты России Олег Дубровин, на избирательных участках в регионах страны ОП не зафиксировал серьезных нарушений, за исключением технических сбоев.

В единый день голосования прошел в воскресенье, 8 сентября. На избирательных участках в 85 субъектах страны россияне выбирали глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU