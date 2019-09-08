Общественная палата не фиксирует серьезных нарушений на избирательных участках в регионах

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-08T11:27:09+03:00

Председатель организации сообщил, что на выборах в единый день голосования присутствует более 3 тысяч наблюдателей

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На выборах в единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, Общественная палата России не фиксирует серьезных нарушений в регионах страны. Об этом сообщил председатель ОП Олег Дубровин.

«Наблюдателями «закрыты» все избирательные комиссии. Всю информацию из карты нарушений, а также ту, что приходит из сети, мы проверяем. Фактов, которые могли бы повлиять на результаты выборов, пока нет», - сообщил председатель Общественной палаты, отметив наличие только технических сбоев.

Дубровин также сообщил, что в этом году на избирательных участках присутствует более 3 тысяч наблюдателей.

В единый день голосования жители страны в 85 субъектах России выбирают глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления. В четырех одномандатных округах (Новгородской, Свердловской, Орловской областей и Хабаровского края) пройдут довыборы депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU