Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса
Почти пять лет прошло с того момента, как против РФ были применены первые санкции. Многие политики из Германии и Италии сейчас признают, что ограничения больно бьют не только по России, но и о экономике европейских стран. Тем не менее, пока об отмене говорить рано.
Гендиректор Ассоциации Европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф отмечает, что санкции были и есть, этого не отнимешь.
- Но компании из Европы свободно работают в России. И я не знаю ни одну компанию из ЕС, которая бы за эти пять лет прекратила или полностью свернула бизнес в России из-за санкций со стороны Брюсселя, - комментирует Шнауфф газете «Известия».
Пока эксперт затрудняется прогнозировать будут ли отменены рестрикции полностью и когда это произойдет – это политический вопрос.
- Мы, европейцы, безусловно надеемся, что политический кризис будет разрешен и тогда же исчезнут санкции, - резюмирует собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU