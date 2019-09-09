2019-09-09T12:37:25+03:00
Политика

Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса

Франк Шнауфф уверен, что работа будет продолжаться и дальше
Елена АКИМОВА
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Несмотря на санкции против России, пока европейские компании не покидают нашу странуНесмотря на санкции против России, пока европейские компании не покидают нашу странуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Почти пять лет прошло с того момента, как против РФ были применены первые санкции. Многие политики из Германии и Италии сейчас признают, что ограничения больно бьют не только по России, но и о экономике европейских стран. Тем не менее, пока об отмене говорить рано.

Гендиректор Ассоциации Европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф отмечает, что санкции были и есть, этого не отнимешь.

- Но компании из Европы свободно работают в России. И я не знаю ни одну компанию из ЕС, которая бы за эти пять лет прекратила или полностью свернула бизнес в России из-за санкций со стороны Брюсселя, - комментирует Шнауфф газете «Известия».

Пока эксперт затрудняется прогнозировать будут ли отменены рестрикции полностью и когда это произойдет – это политический вопрос.

- Мы, европейцы, безусловно надеемся, что политический кризис будет разрешен и тогда же исчезнут санкции, - резюмирует собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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