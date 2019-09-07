2019-09-07T15:43:29+03:00
Политика

Депутат Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

Тьерри Мариани считает, что сближение с Россией – в интересах всей Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат Европарламента от Франции призвал отменить санкции в отношении РоссииДепутат Европарламента от Франции призвал отменить санкции в отношении РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Европарламента Тьерри Мариани подержал президента Франции в предложении пересмотреть отношения с Россией. В интервью радиостанции France Infо он заявил о необходимости отменить санкции против России или хотя бы их смягчить. Сближение с Россией, уверен депутат Европарламента от Франции – в интересах не только страны, но и всей Европы.

- Мы очень хорошо видим, что если мы продолжим эту изоляцию по отношению к России, это означает, что Россия станет ближе к Китаю, и мы будем на краю дороги, - сказал депутат. –Я жду действий. Первым действием может быть отмена санкции.

Эту мысль Мариани высказывал и ранее. Он выступал против ужесточения санкций в отношении России. Он высказывал мнение, что если Россия и Украина смогут договориться по всем спорным вопросам, включая Донбасс, то санкции будут отменены. Депутат Европаламента призывал не затягивать с этим вопросом, потому что понадобится минимум два года с момента отмены ограничений для налаживания торговых отношений с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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