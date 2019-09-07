СЕГОДНЯ 04:41 2019-09-07T04:41:04+03:00

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Антироссийские санкции не сильно сказываются на Гермении, отметили в европейской стране. Однако ответные меры Москвы оказались ощутимыми и наносят большой ущерб. Глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг отметил, что необходимо налаживать отношения между странами.

- Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, - рассказал Моринг в интервью изданию Rheinische Post.

Политик отдельно акцентировал внимание на том, что сильнее всего от ответных мер Москвы страдает сельское хозяйство Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU