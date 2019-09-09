2019-09-09T12:51:56+03:00
Общество

В РФС поддерживают возврат пива на стадионы

Ранее Минфин согласился, что данный шаг будет полезным многим отраслям бизнеса
Елена АКИМОВА
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В РФС поддерживают идею возвращения алкоголя на стадионыВ РФС поддерживают идею возвращения алкоголя на стадионыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вернется пиво на российские стадионы или нет – пока вопрос открытый. Эту возможность активно обсуждают в профильных комитетах и ведомствах.

Идея депутатов находит поддержку в Минфине и комитете по спорту, а вот Минздрав и Роспотребнадзор выступают резко против.

В Российском футбольном союзе придерживаются мнения, что появление на стадионах легкоалкогольных напитков позволит клубам покрыть часть расходов на аренду и содержание спортивной площадки.

- Поддерживаю и надеюсь, что клубы будут разумно использовать такую льготу. Конечно, нужно, чтобы была определенная культура потребления напитка, - заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков «Говорит Москва».

Он уверен, что идея запрета была абсурдной с самого начала и запрет никак не влияет на посещение стадионов детьми.

Те, кто идут на футбол с несовершеннолетними не пьют, у них иная задача, пишет News.ru.

- Они приводят детей, чтобы приучить их к спорту. Наличие или запрет на алкоголь никак не повлияет на статистику по данным посетителям, - резюмирует Колосков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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