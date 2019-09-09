В РФС поддерживают возврат пива на стадионы
Вернется пиво на российские стадионы или нет – пока вопрос открытый. Эту возможность активно обсуждают в профильных комитетах и ведомствах.
Идея депутатов находит поддержку в Минфине и комитете по спорту, а вот Минздрав и Роспотребнадзор выступают резко против.
В Российском футбольном союзе придерживаются мнения, что появление на стадионах легкоалкогольных напитков позволит клубам покрыть часть расходов на аренду и содержание спортивной площадки.
- Поддерживаю и надеюсь, что клубы будут разумно использовать такую льготу. Конечно, нужно, чтобы была определенная культура потребления напитка, - заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков «Говорит Москва».
Он уверен, что идея запрета была абсурдной с самого начала и запрет никак не влияет на посещение стадионов детьми.
Те, кто идут на футбол с несовершеннолетними не пьют, у них иная задача, пишет News.ru.
- Они приводят детей, чтобы приучить их к спорту. Наличие или запрет на алкоголь никак не повлияет на статистику по данным посетителям, - резюмирует Колосков.
ИСТОЧНИК KP.RU