Роспотребнадзор не хочет возвращать пиво на стадионы

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-14T12:17:59+03:00

Специалисты ведомства уверены, что это приведет к всеобщим пьянкам и алкоголизации населения

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Роспотребнадзор против возвращения пива на стадионы. Несмотря на заявление вице-премьера Ольги Голодец, что правительство разрешит употреблять во время футбольных матчей пенный напиток, специалисты контрольного ведомства не стали поддерживать данное решение.

Причина в том, что чрезмерное употребление пива приведет ко всеобщей алкоголизации населения. К тому же, разрешение на торговлю пивом противоречит проводимой государством политике против алкоголизации населения и ставит под угрозу результаты, уже достигнутые сегодня, - сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре.

С 2005 года торговля пивом и употребление его на спортивных объектах запрещено.

Это одна из мер по снижению потребления алкоголя в стране. По данным Минздрава, за последние 10 лет потребление алкоголя в чистом спирте упало на 40% — до 10 литров на душу населения в 2018 году.

В Минэкономразвития уверены, что принимать решение без анализа ситуации опрометчиво. Выступать «за» или «против» ведомство пока не решило, целесообразно сначала оценить количество выпитого и проданного напитка на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018-м. На основании этого специалисты ведомства будут готовы дать рекомендации Министерству спорта о новых требованиях к стадионам.