2019-09-09T10:25:38+03:00
Общество

Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Ведомство подготовило положительный отзыв на законопроект
Елена АКИМОВА
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Вопрос возврата пива на стадионы еще не решенВопрос возврата пива на стадионы еще не решенФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минфине приняли решение поддержать депутатский законопроект о возврате пива на стадионы. В отзыве ведомства сказано, что продажа алкогольной продукции во время спортивных соревнований в РФ не приводит к негативным последствиям. Но при условии, что соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличено количество контролеров-распорядителей, камер слежения и так далее.

Еще один плюс от возврата пива на стадионы – это развитие рынка потребительских услуг и инвестиционная привлекательность деятельности по организации спортивных мероприятий.

Производители и представители футбольных клубов тоже выступают за данную инициативу. А вот общественники являются ярыми противниками.

- Чем больше точек продажи алкоголя, тем выше его реализация. Появление пива на стадионах повлечет увеличение потребления спиртного и повысит риск агрессии после матчей, - сказал «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.

В свою очередь Минздрав тоже выступает против инициативы. А в пресс-службе правительства отметили, что официальный отзыв на законопроект пока еще не готов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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