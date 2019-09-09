Минфин поддержал возвращение пива на стадионы
В Минфине приняли решение поддержать депутатский законопроект о возврате пива на стадионы. В отзыве ведомства сказано, что продажа алкогольной продукции во время спортивных соревнований в РФ не приводит к негативным последствиям. Но при условии, что соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличено количество контролеров-распорядителей, камер слежения и так далее.
Еще один плюс от возврата пива на стадионы – это развитие рынка потребительских услуг и инвестиционная привлекательность деятельности по организации спортивных мероприятий.
Производители и представители футбольных клубов тоже выступают за данную инициативу. А вот общественники являются ярыми противниками.
- Чем больше точек продажи алкоголя, тем выше его реализация. Появление пива на стадионах повлечет увеличение потребления спиртного и повысит риск агрессии после матчей, - сказал «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.
В свою очередь Минздрав тоже выступает против инициативы. А в пресс-службе правительства отметили, что официальный отзыв на законопроект пока еще не готов.
ИСТОЧНИК KP.RU